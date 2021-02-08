إيران تعلن عن إحباط ضربة عليها في آخر آيام رئاسة ترامب

أعلن وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي، أن "العدو" كان يخطط لشن ضربة على بلاده في آخر أيام ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لكن مناورات قواتها أحبطت الهجوم.

وقال علوي، في حديث للتلفزيون الإيراني، مساء اليوم الاثنين: "لدينا معلومات تفيد بأن العدو كان يخطط لتوجيه ضربة إلى إيران في آخر أيام ترامب لكن مناورات قواتنا المسلحة أحبطت ذلك".وتابع علوي: "أدرك العدو أننا سنسوي بالأرض أي منشأة تنطلق منه مقاتلاته لمهاجمة إيران".وأردف محذراً: "سنضرب حاملات الطائرات الأميركية في حال توجيه أي ضربة إلى إيران، وانسحاب حاملة الطائرات نيميتز إلى المحيط الهندي لم يخرجها من مرمى الصواريخ الإيرانية".ونفذت إيران 3 مناورات عسكرية مختلفة شملت تدريبات في خليج عمان خلال أسبوعين في شهر كانون الثاني تزامناً مع عملية انتقال السلطة في الولايات المتحدة من ترامب إلى الرئيس الجديد، الديمقراطي جو بايدن، الذي تولى الرئاسة يوم 20 كانون الثاني.