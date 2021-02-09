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بدء التجارب لإنتاج أول لقاح سعودي مضاد لكورونا

Lebanon 24
09-02-2021 | 06:45
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كتبت "الشرق الاوسط": بدأت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في السعودية المرحلة الأولى من التجارب السريرية المدعومة من وزارة التعليم لإنتاج لقاح "كوفيد – 19" بعد أن أنهت التجارب المخبرية وأثبتت فعاليتها.

 

ووقعت الجامعة عقداً مع إحدى أكبر الشركات المتخصصة في المملكة المتحدة والسويد، المتميزة بإنتاج اللقاحات بكميات كبيرة على مستوى العالم، وسبق لها العمل مع شركات رائدة في إنتاج اللقاحات والأدوية مثل شركة "استرازينكا"؛ بهدف تهيئة الكميات المناسبة لاستخدامها في المرحلة الأولى من التجارب السريرية. ويتضمن العقد مرحلة التخمير، وتقييم المخاطر، وسلامة المادة البلازميدية وجودتها، وكذلك إنتاج الدفعة الأولى من اللقاح وفق المعايير والممارسات العالمية للإنتاج، واشتراطات هيئات الغذاء والدواء العالمية.

 

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المصدر: الشرق الأوسط
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