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موسكو تراقب

Lebanon 24
09-02-2021 | 08:15
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قال مصدر روسي أمني إن موسكو تراقب المبادرات الأميركية تجاه وقف حرب اليمن من زاوية محدّدة وهي مدى ربطها بالسعي لتنفيذ تطلعات البنتاغون بشرعنة قاعدة عسكرية أميركية تمسك بمضيق باب المندب سواء تحت شعار مكافحة تنظيم القاعدة أو من خلال نظام فدرالي يضمّ المنطقة الاستراتيجية الى اقليم يتبع سياسياً للأميركي.
المصدر: البناء
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