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غثيان وتقيئ فيه دم... مرض غامض قاتل في تنزانيا!

Lebanon 24
09-02-2021 | 09:30
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أكد مسؤولون في قطاع الصحة في تنزانيا أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأكثر من 50 آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات جراء إصابتهم بعدوى مجهولة.

 

وذكرت مصادر طبية أن المرضى يعانون من غثيان وتقيئ فيه دم.

 

وقال كبير الأطباء في منطقة تشونيا، فيليستا كيساندو: "إن المرض لم ينتشر بعد، وتم رصد العدوى في منطقة واحدة، حيث تقيأ الناس دما وماتوا بعد تأخر علاجهم في المستشفى".

 

وأضاف الطبيب أن الفحص السريري الأولي أظهر أن المرضى، ومعظمهم من الرجال، يعانون من قرحة في المعدة وأمراض الكبد.

 

هذا وقد أرسلت السلطات في تنزانيا خبراء في مجال الصحة إلى المنطقة التي رصد فيها هذا المرض.

المصدر: روسيا اليوم
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