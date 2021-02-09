عربي-دولي

محسن رضائي: إيران تتحكم بـ500 مليون شخص في 25 دولة

Lebanon 24
09-02-2021 | 09:56
A-
A+
Doc-P-792212-637484616303414745.jpg
Doc-P-792212-637484616303414745.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد أمين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، الجنرال محسن رضائي، أن "طهران تتحكم في 500 مليون شخص في 25 دولة بتجارة سنوية تبلغ 800 مليار دولار.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن رضائي، خلال حديثه في مدينة زنجان، بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإيرانية، قوله: "في الوقت الحاضر أصبحنا قوة عظمى ترسل الأقمار الصناعية إلى الفضاء ونقوم بتخصيب اليورانيوم ودخلنا النادي النووي".
وأضاف القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، والمرشح للرئاسة الإيرانية، "العالم حالياً عاجز عن إيقاف تقدم إيران في شتى المجالات، لذلك دخل من باب الحرب الاقتصادية ضد بلادنا".

اشارة الى أن رضائي صاحب نظرية بناء مشروع إيراني جديد وصفه بـ"الحزام الذهبي الإيراني" للسيطرة الكاملة على منطقة الشرق الأوسط والتأثير على القوى العالمية، يمتد من أفغانستان مروراً بالعراق وسوريا حتى البحر المتوسط، موضحاً أنه "إذا كانت هناك قوة إقليمية تسيطر على هذا الحزام فسيكون بإمكانها الإشراف وإدارة شؤون المنطقة بأكملها".

وترشح محسن رضائي في الانتخابات الرئاسية عام 2009، وخسر أمام الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبدأت الأوساط الإيرانية تتحدث عن ترشيحه للانتخابات التي ستُجرى في 18  تشرين الثاني 2021.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2021-02-09
11:00 | 2021-02-09
09:30 | 2021-02-09
09:01 | 2021-02-09
08:15 | 2021-02-09
08:00 | 2021-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website