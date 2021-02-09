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"اغتيال سليماني والمهندس لن يمر بدون رد أبدا".. رسالة جديدة من طهران إلى واشنطن

Lebanon 24
09-02-2021 | 11:30
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أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أن "اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، لن يمر دون رد أبدا".

 

وقال رئيسي، من موقع مقتل سليماني والمهندس قرب مطار بغداد، مساء أمس الاثنين، إن "الشهيدين سليماني والمهندس صنعا الأمن لإيران والعراق والمنطقة"، مؤكدا أن "استشهاد القائدين الكبيرين لن يبقى دون رد"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

 

وأوضح، أن "أميركا  دعمت داعش الإرهابية ومكنتها بالسلاح والمال وهم يستهدفون المسلمين أيضا ويحاولون استهداف المقاومة عبر اغتيال القادة سليماني والمهندس"، مضيفا أن "المسؤولين الأمريكيين هم من اعترف بإنشاء هذه الجماعات الإرهابية".

 

واعتبر رئيسي، أن "جريمة اغتيال سليماني والمهندس البشعة هي رمز للاستكبار العالمي بقيادة أمريكا"، مشيراً إلى أنها "قامت باستهداف المقاومة وانتهكت السيادة العراقية والقوانين الدولية".

 

 وتابع بالقول: "بأي منطق قامت أميركا باستهداف قاسم سليماني وهو كان ضيفا للعراق والشعب العراقي وبأي منطق قامت باستهداف المستضيف أبو مهدي المهندس"، مضيفا أن "الشهيدين هما رمز العزة والاقتدار والوحدة بين الأمة الإسلامية وسيبقون إلى الأبد".

 

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 كانون الثاني 2020، في غارة أميركية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

المصدر: سبوتنيك
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