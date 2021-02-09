"من بينها الأحوال الشخصية".. الأمير بن سلمان يتعهد بإصلاح قضائي وقوانين مكتوبة

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خططا لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة التي تهدف إلى "تعزيز كفاءة ونزاهة النظام القضائي" في المملكة، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى نظام قانوني مدون بالكامل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير قوله أمس الإثنين إنه يجري وضع اللمسات النهائية على مشاريع القوانين الجديدة، وهي مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الإثبات، ثم ستطرح على الحكومة والهيئات المعنية بالإضافة إلى مجلس الشورى قبل الموافقة النهائية عليها.

وقال بن سلمان في بيان إن القوانين الجديدة "ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام".