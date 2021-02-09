عربي-دولي

حاملتا طائرات أميركيتان تجريان تدريبات ثنائية في بحر الصين الجنوبي

Lebanon 24
09-02-2021 | 11:45
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أجرت حاملتا طائرات أميركيتان اليوم الثلاثاء، تدريبات مشتركة في بحر الصين الجنوبي، بعد أيام من إبحار سفينة حربية أميركية بالقرب من جزر تسيطر عليها الصين في المياه المتنازع عليها وأصبحت نقطة ساخنة أخرى في العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن.
وقالت البحرية الأميركية إن حاملتي الطائرات تيودور روزفلت ونيميتز ومجموعتيهما القتاليتين "أجريتا العديد من التدريبات بهدف زيادة التوافق العملياتي بين القطع فضلا عن قدرات القيادة والتحكم"، وذلك في أول عمليات ثنائية لحاملتي طائرات في الممر المائي المزدحم منذ تموز 2020.

وتأتي التدريبات بعد أيام من تنديد الصين بإبحار المدمرة الأميركية جون إس. ماكين بالقرب من جزر باراسيل الخاضعة لسيطرة بكين. ووصفت واشنطن إبحار مدمرتها بأنه عملية لحرية الملاحة وهذه أول مهمة من نوعها للبحرية الأميركية منذ تولي جو بايدن الرئاسة.
وقال الأميرال جيم كيرك قائد المجموعة القتالية لحاملة الطائرات نيميتز، في بيان: "نحن ملتتزمون بضمان الاستخدام القانوني للبحر وهو ما يكفله القانون الدولي لكافة البلدان".

ويثير إبحار السفن الأميركية المتكرر بالقرب من الجزر، التي تحتلها بكين وتسيطر عليها في البحر، غضب الصين، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتقول الصين إن سيادتها لا يمكن دحضها وتتهم الولايات المتحدة بتعمد إذكاء التوتر.

وفي وقت سابق، عبرت مدمرة صاروخية تابعة للبحرية الأميركية بحر الصين الجنوبي، اليوم الجمعة، في عملية "حرية الملاحة"، حسبما أعلن الأسطول السابع.

وجاء في بيان الأسطول أنه "في 5 شباط، أكدت يو إس إس جون ماكين الحقوق والحريات الملاحية في محيط جزر باراسيل. عملية حرية الملاحة أيدت الحقوق والحريات والاستخدامات القانونية للبحار المعترف بها في القانون الدولي".
المصدر: سبوتنيك
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