استئناف محاكمة نتنياهو.. هل يمكن أن يدخل السجن؟

استؤنفت أمس الإثنين محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتهم الفساد، ونفى اتهامات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة الموجهة له.



وبحسب تقرير لـ"رويترز"، تتضمن قضايا الفساد الثلاث تسجيلات سرية وتدور حول دور أباطرة في عالم الإعلام، وهدايا من السيجار الفاخر والشمبانيا وانقلاب مساعدين على نتانياهو، أطول رؤساء الوزراء بقاء في الحكم في إسرائيل.



وتمكن نتانياهو من البقاء في منصبه طوال التحقيقات وخلال ثلاث حملات انتخابية بينما تقترب الانتخابات الرابعة المقرر أن تجري في 23 آذار المقبل.



وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ومن المرجح أن تستمر المحاكمة سنوات، وسيواجه معركة صعبة للبقاء في منصبه في آذار المقبل وربما لسنوات بعدها، وإذا فاز في الانتخابات فبإمكانه أن يحاول الحصول على حصانة برلمانية أو إقرار قوانين لإعفاء رئيس الوزراء من المحاكمة خلال أداء مهام منصبه.



بمقتضى القانون الإسرائيلي لا يضطر رئيس الوزراء إلى التنحي عن منصبه إلا إذا صدر حكم بإدانته، ولا يحمي القانون أي وزير آخر في الحكومة على هذا النحو ولذا فثمة أسباب قانونية وسياسية وراء رغبة نتانياهو في البقاء في القمة.



نعم، فقد كانت قضية الفساد عامل استقطاب للإسرائيليين، وقد ظل آلاف المتظاهرين يتجمعون كل أسبوع خارج مقر إقامته الرسمي وفي أنحاء مختلفة من "إسرائيل" للمطالبة باستقالته تحت شعار "كرايم منستر"، ومعناها في اللغة الانجليزية وزير الجريمة بدلاً من "برايم منستر" أي رئيس الوزراء.



ولكن قاعدة ناخبيه اليمينيين ظلت على ولائها له، ويرى أنصار نتانياهو الذين يطلقون عليه وصف "الملك بيبي" أنه قوي فيما يتعلق بالأمن وصاحب صوت مسموع لإسرائيل في الخارج.



وفي القضية 4000 اتهم نتانياهو بتقديم مجاملات عبر قنوات تنظيمية في حدود 1.8 مليار شيقل (حوالي 500 مليون دولار) لشركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات.



ويقول المدعون إنه طلب في المقابل تغطية إيجابية لنفسه وزوجته سارة على موقع إلكتروني إخباري يسيطر عليه شاؤول إلوفيتش الرئيس السابق للشركة.



وفي هذه القضية وُجهت لنتانياهو تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، كما وُجهت لإلوفيتش وزوجته إيريس تهم الرشوة وعرقلة العدالة، وينفي الاثنان ارتكاب أي خطأ.



وتتركز القضية 1000، المتهم فيها نتانياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، على اتهامات بأنه حصل هو وزوجته سارة دون وجه حق على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيقل من المنتج السينمائي أرنون ميلشان الإسرائيلي الجنسية، والذي يعمل في هوليوود ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر.



وقال المدعون إن الهدايا تضمنت زجاجات شمبانيا وعلب سيجار، وإن نتانياهو ساعد ميلشان في أعماله، ولم توجه لباكر أو ميلشان أي اتهامات.



وأما القضية 2000 فنتانياهو متهم فيها بالتفاوض على صفقة مع أرنون موزيس صاحب جريدة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية من أجل تحسين تغطيته إخبارياً، وتقول عريضة الاتهام إن رئيس الوزراء طرح في المقابل تشريعاً لإبطاء انتشار جريدة منافسة، ووُجهت له تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة ولموزيس تهمة الرشوة، ونفى موزيس التهمة.



ويقول نتانياهو إنه ضحية اضطهاد سياسي منظم من جانب اليسار ووسائل الإعلام، للإطاحة به من منصبه وإن قبول الهدايا من الأصدقاء ليس مخالفاً للقانون.

هل يمكن أن يدخل السجن؟



تهمة الرشوة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، أما الاحتيال وخيانة الأمانة فتهمتان تصل عقوبة كل منهما إلى السجن 3 سنوات.



ذلك أمر مستبعد، فالمحاكمة قد تستغرق سنوات، غير أن من الممكن اختصار الإجراءات إذا سعى نتانياهو لإبرام اتفاق مع الادعاء.