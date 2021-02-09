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مفاجأة.. الصحة العالمية تحسم الجدل حول ووهان "منشأ كورونا"

Lebanon 24
09-02-2021 | 13:02
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فيما يتواصل البحث عن معلومات حول منشأ كورونا، أعلنت البعثة المشتركة لخبراء منظمة الصحة العالمية والصين اليوم الثلاثاء أنه ليس هناك أدلة كافية لتأكيد أن الفيروس المستجد كان ينتشر في مدينة ووهان الواقعة وسط الصين قبل كانون الاول 2019.

وقال رئيس فريق الصين، ليانغ وانيان، في مؤتمر صحافي: "لا يوجد مؤشر على انتقال سارس-كوف-2 بين السكان في الفترة التي سبقت كانون الاول 2019".

كما أضاف أنه "لا توجد أدلة كافية" لتحديد ما إذا كان الفيروس قد انتشر في المدينة قبل ذلك.

إلى ذلك لفت إلى أن انتقال العدوى من حيوان مرجح، لكن حتى الآن "لم يتم التعرف بعد على المضيف".
المصدر: العربية
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