ما حقيقة الأنباء عن اغتيال رجل أعمال عربي شهير؟!

ردّ رجل الأعمال المصري الشهير، صبحي كابر، على الشائعات المتداولة حوله وفاته جراء إطلاق النار عليه بـ13 رصاصة في إحدى المزارع.

وقال في مقطع فيديو بثه عبر مقطع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنّه تلقى العديد من الاتصالات بسبب تلك الشائعة، معلقاً: "ليس لدي أعداء، أنا بخير والحمد لله".





وكانت وسائل الإعلام المصرية قالت إنّ مجهولين قاموا بالهجوم على رجل أعمال شهير وصاحب سلسلة محال مشاوي شهيرة، وأطلقوا النيران تجاهه مما أسفر عن مقتله في الحال. وكانت وسائل الإعلام المصرية قالت إنّ مجهولين قاموا بالهجوم على رجل أعمال شهير وصاحب سلسلة محال مشاوي شهيرة، وأطلقوا النيران تجاهه مما أسفر عن مقتله في الحال.

وزعمت الأخبار المتداولة، أنّ المجهولين أطلقوا 13 رصاصة على المجني عليه، حيث استقرت رصاصة فى رأسه، نقلاً عمّا قالت إنّها "تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية".





