وزير خارجية تركيا زار الكويت في مستهلّ جولة خليجية





وفي تغريدة له على "تويتر"، قال تشاووش أوغلو إنّ "لقاءه مع رئيس الوزراء الكويتي كان مثمراً"، وأشار إلى أنّ "البلدين حافظا على مستوى حجم التجارة بينهما رغم جائحة كورونا".



وأعرب الوزير في تغريدته عن سعادته "لتنفيذ شركات المقاولات التركية لعدة مشاريع مميزة في دولة الكويت"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء. التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء الكويت، صباح خالد الأحمد الصباح، في أولى محطات جولته الخليجية.وفي تغريدة له على "تويتر"، قال تشاووش أوغلو إنّ "لقاءه مع رئيس الوزراء الكويتي كان مثمراً"، وأشار إلى أنّ "البلدين حافظا على مستوى حجم التجارة بينهما رغم جائحة كورونا".وأعرب الوزير في تغريدته عن سعادته "لتنفيذ شركات المقاولات التركية لعدة مشاريع مميزة في دولة الكويت"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

📌عقدنا لقاء مثمرا مع رئيس الوزراء #الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح.

📌نرغب في العمل بشكل وثيق مع مجلس الوزراء الذي سيتم تشكيله.

📌حافظنا على حجم تجارتنا الثنائية على الرغم من الوباء.

📌إنه لمن دواعي السرور أن تقوم شركات المقاولات التركية بمشاريع مهمة في الكويت.🇹🇷🇰🇼 pic.twitter.com/ZJApy4uKq6 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 9, 2021

ولاحقاً، التقى تشاووش أوغلو، رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "قدمنا التهاني لرئيس مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق علي محمد ثنيان الغانم على انتخابه مجددا".

وأضاف: "نقلنا لمعاليه تحيات رئيس مجلس الأمة التركي"، وأشار إلى أنّ "الكويت نموذج مهم في التقاليد البرلمانية. نولي أهمية للعلاقات البرلمانية بين البلدين".

📌قدمنا التهاني لرئيس مجلس الأمة #الكويتي السيد مرزوق علي محمد ثنيان الغانم على انتخابه مجددا.

📌نقلنا لمعاليه تحيات رئيس مجلس الأمة التركي @MustafaSentop.

📌إن الكويت نموذج مهم في التقاليد البرلمانية. نولي أهمية للعلاقات البرلمانية بين البلدين. 🇹🇷🇰🇼 @MarzouqAlghanim pic.twitter.com/umulVSOG2g — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 9, 2021

والتقى وزير الخارجية التركي في وقت سابق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده مشعل الأحمد الجابر الصباح.