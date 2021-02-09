عربي-دولي

وزير خارجية تركيا زار الكويت في مستهلّ جولة خليجية

Lebanon 24
09-02-2021 | 16:00
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التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء الكويت، صباح خالد الأحمد الصباح، في أولى محطات جولته الخليجية.

وفي تغريدة له على "تويتر"، قال تشاووش أوغلو إنّ "لقاءه مع رئيس الوزراء الكويتي كان مثمراً"، وأشار إلى أنّ "البلدين حافظا على مستوى حجم التجارة بينهما رغم جائحة كورونا".

وأعرب الوزير في تغريدته عن سعادته "لتنفيذ شركات المقاولات التركية لعدة مشاريع مميزة في دولة الكويت"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
 
 
ولاحقاً، التقى تشاووش أوغلو، رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "قدمنا التهاني لرئيس مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق علي محمد ثنيان الغانم على انتخابه مجددا".
 
وأضاف: "نقلنا لمعاليه تحيات رئيس مجلس الأمة التركي"، وأشار إلى أنّ "الكويت نموذج مهم في التقاليد البرلمانية. نولي أهمية للعلاقات البرلمانية بين البلدين". 
 
 
والتقى وزير الخارجية التركي في وقت سابق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده مشعل الأحمد الجابر الصباح.
 


وبدأ تشاووش أوغلو اليوم، جولة خليجية تشمل الكويت وعُمان وقطر، وتستمر حتى 11 شباط، وفق وزارة الخارجية التركية.
 
 
المصدر: الأناضول
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