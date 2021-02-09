عربي-دولي

المبعوث الأممي إلى اليمن: قلق من استئناف "الحوثيين" الأعمال العدائية بمأرب

Lebanon 24
09-02-2021 | 16:30
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أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن "قلقه" إزاء استئناف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) "الأعمال العدائية في محافظة مأرب" باليمن، مؤكدا أنّ "التسوية السياسية هي الحل الوحيد المستدام" لإنهاء الصراع.


ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن غريفيث قوله اليوم الثلاثاء: "قلق للغاية من استئناف "أنصار الله" للأعمال العدائية في محافظة مأرب، خاصة في وقت تجدد فيه الزخم الدبلوماسي لإنهاء الحرب في اليمن واستئناف العملية السياسية".

وتابع المبعوث الدولي: "التسوية السياسية التفاوضية التي تلبي تطلعات الشعب اليمني، هي الحل الوحيد المستدام لإنهاء هذا الصراع".

وكان "الحوثيون" قد استأنفوا هجومهم على مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دولياً في شمال اليمن، الاثنين، وفقاً لـ"سكاي نيوز".
 
وعلق رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، الاثنين، على إطلاق "الحوثيين" الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وقال عبد الملك إنّ "استهداف الأحياء السكنية بهذه الأسلحة الفتاكة يتزامن مع الدعوات والتحركات الدولية والأممية لإيجاد حل سياسي".

واعتبر أن ذلك "يقدم دليلاً جديداً" للمجتمع الدولي أنّ هذه الجماعة "لا تؤمن بالسلام وماضية في تنفيذ أجندة إيران التخريبية في المنطقة".
 
المصدر: سكاي نيوز
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