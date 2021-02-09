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جريمة مروّعة ضحيّتها سبعينية.. قيّدوها ثمّ قتلوها وحرقوا جثّتها!

Lebanon 24
09-02-2021 | 17:30
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شهدت العاصمة السورية دمشق، جريمة وصفت بالمروّعة كانت ضحيتها عجوز في السبعين من عمرها تعرضت للقتل ثمّ الحرق قبل أن يقوم الجناة بسرقة مصاغها وأموالها.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن أقارب الضحية قولهم إنّ المغدورة كانت تعيش وحدها في منطقة "مشروع دمر" غربي دمشق، وإنّ القتلة قاموا مساء أمس بتقييد المغدورة إلى كرسي في المنزل قبل أن يقتلوها ويحرقوا الجثة.
 
وأضافوا أنّ الجناة سرقوا مصاغاً ذهبياً وأموالاً بعضها بالعملة الأجنبية، من منزل المغدورة التي كانت تعيش وحدها، بعدما غادر أبناؤها البلاد منذ نحو 20 عاماً، مع الإشارة إلى أنّها كانت تتردد إلى كندا حيث أبناؤها.

هذا ولم يتّهم أقارب الضحية أحداً بالجريمة، موضحين أنّ التحقيقات جارية، بعد اكتشاف الجريمة اليوم، ومن المقرّر أن يتم تشريح الجثة.
 
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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