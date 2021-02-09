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معبر رفح الى العمل در

Lebanon 24
09-02-2021 | 18:00
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أعلنت السلطات المصرية، يوم الثلاثاء، فتح معبررفح الحدودي مع قطاع غزة “لأجل غير مسمى"، للمرة الأولى منذ سنوات، فيما تستضيف القاهرة محادثات بين فصائل فلسطينية، على ما أفاد مسؤول أمني.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الأمني إن "السلطات المصرية فتحت اليوم معبر رفح إلى أجل غير مسمى للمرة الأولى منذ سنوات."

وأوضح أن "أول حافلة قادمة من قطاع غزة وصلت الجانب المصري."

وعلى معبر رفح من جانب قطاع غزة، قال إبراهيم الشنطي لفرانس برس "أنا انتظر منذ ستة أشهر أن يفتح المعبر فبسبب هذا الإغلاق المتكرر فقدت الفصل الدراسي الأول في الجامعة."

وفي مطلعالشهر  الحالي، فتحت السلطات المصرية المعبر مدة أربعة أيام أمام الحالات الإنسانية من القطاع وإليه.

وكانت السلطات المصرية قد أغلقت المعبر في 27كانون الثاني  الماضي بعد فتحه ثلاثة أيام استثنائيًا في الاتجاهين، سمحت خلالها بمغادرة 2696 مسافرًا من القطاع، وعودة 829 شخصًا إليه
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