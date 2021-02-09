بعيدا عن البيت الأبيض.. إيفانكا وجاريد يستمتعان بالحياة بشقتهما الفخمة (صور)

نشر موقع "روسيا اليوم" تقريراً عن ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إيفانكا، وعن حياتها بعيداً عن البيت الأبيض، مشيراً الى أن "إيفانكا ترامب تستمتع بالحياة بعيدا عن البيت الأبيض، بعد أن أمضت صباح يوم الاثنين مسترخية على شرفة شقتها الجديدة الفخمة في ميامي".

ورصدت كاميرات الباباراتزي إيفانكا، البالغة من العمر 39 عاما، وهي تبدأ أسبوعها باستنشاق بعض الهواء النقي خارج منزل عائلتها الجديد في فلوريدا، مستلقية على كرسي للتشمس، بينما كانت تتصفح هاتفها وتقوم بمكالمة سريعة.



وبالإضافة إلى قضاء بعض الوقت مع نفسها في الصباح الباكر، انتهزت إيفانكا الفرصة أيضا للتواصل مع ابنها جوزيف على الإفطار قبل أن يتوجه إلى المدرسة. فشوهدت الأم والابن جالسين على طاولة طعام في الشرفة.

وشوهد جوزيف مرتديا نفس الزي المدرسي الذي كان يرتديه الأسبوع الماضي، عندما تم تصويره هو وشقيقته الكبرى أرابيلا، 9 أعوام، والأخ الأصغر ثيو، 4 أعوام، وهم يتناولون المثلجات مع والدتهم، بعد يوم من الدراسة في مدرستهم العبرية الجديدة.



ويبدو أن إيفانكا تكيفت سريعا مع الحياة في ولاية صن شاين، حيث قامت بتغيير نمط لباسها الرسمي الذي كانت ترتديه حين كانت في العاصمة واشنطن، ليصبح فستانها أكثر جرأة وشبابية.



ولحسن الحظ بالنسبة لإيفانكا وعائلتها، ليس لديهم مسافة طويلة للسفر والوصول إلى البحر، الذي يقع على مرمى حجر من شقتهم، التي تقع في مبنى "آرتي سيرفسايد" المطل على المحيط.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي، أن الزوجين وقعا عقد إيجار لمدة عام واحد في العقار، وهو أبرز المباني المطلة على المحيط في ميامي.



ومن غير الواضح المبلغ الذي دفعته إيفانكا وجاريد كوشنر مقابل استئجار الشقة، لكن الأكيد أن العقار الفاخر لم يكن رخيصاً.

ومبنى "آرتي" هو واحد من أغلى المجمعات في حي "سيرفسايد"، بمتوسط سعر إيجار يقارب 47000 دولار شهريا. فيما بيعت بنتهاوس العقار مقابل 33 مليون دولار، إلى مسؤول تنفيذي لم يذكر اسمه من نيويورك الشهر الماضي.

ويقال إن عائلة كوشنرتبني منزلا خاصا للاستقرار فيه، على قطعة أرض مساحتها فدانين اشتروها في "Indian Creek Island"، والمعروفة أيضا باسم "Billionaire Bunker"، مقابل 31.8 مليون دولار العام الماضي.

وشوهد الزوجان لأول مرة في فلوريدا الأسبوع الماضي، والتقطت مجموعة من الصور لإيفانكا وجاريد على الشاطئ مع ابنيهما ثيودور وجوزيف.



وأظهرت مجموعة أخرى من الصور إيفانكا وجاريد وهما يصطحبان أطفالهما لتناول المثلجات.