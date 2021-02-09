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عربي-دولي
نتنياهو: لن ننسحب من الجولان سواء مع تسوية سياسية أو من دونها
Lebanon 24
09-02-2021
|
19:30
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هضبة الجولان كانت وستظل جزءا من دولة إسرائيل، ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي في هذا الشأن.
وأضاف نتنياهو خلال جولة قام بها لقرية الزرازير، لتشجيع المواطنين العرب لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "لن ننسحب منها مع تسوية سياسية أو من دونها".
وقال "لماذا يجب أن نعيده إلى سوريا؟ هل يجب أن نعيد الجولان إلى وضع يشكل فيه القتل الجماعي خطرًا؟" وفقا لصحيفة "هآرتس".
امتنع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم أمس الاثنين، عن تأييد اعتراف إدارة ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مشيرا بدلا من ذلك إلى أهمية المنطقة لأمن إسرائيل.
ومنح الرئيس السابق دونالد ترامب اعترافا أمريكيا رسميا بسيادة إسرائيل على الجولان في عام 2019، في تحول كبير عن سياسة اتبعتها الولايات المتحدة لعشرات السنين.
واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة غير معترف بها دوليا.
وقال بلينكن لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية، "من الناحية العملية، أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل... الأسئلة القانونية شيء آخر وبمرور الوقت إذا تغير الوضع في سوريا، فهذا شيء نبحثه، لكننا لسنا قريبين من ذلك بأي حال".
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