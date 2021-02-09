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إسبانيا تتجاوز عتبة 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا

Lebanon 24
09-02-2021 | 22:00
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة الـ 3 ملايين حالة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات المثبتة في البلاد وصل إلى 3005487، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 7162 إصابة جديدة بالفيروس.

وأفادت إحصاءات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، يوم الأحد الماضي بأن فيروس كورونا حصد أرواح مليونين و309 آلاف شخص حول العالم، وبلغ عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 106 ملايين.
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