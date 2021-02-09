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أردوغان: سنبحث سحب قواتنا من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا

Lebanon 24
09-02-2021 | 23:30
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا.

وأضاف أردوغان في كلمة بشأن المشاريع الفضائية التركية أن "القوات التركية في ليبيا تتواجد فقط من أجل تدريب الوحدات الموالية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا والتي مقرها طرابلس".
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