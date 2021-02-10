دهاء "كورونا" يحيّر العلماء

كتب بكر عويضة في "الشرق الاوسط": العلماء لا يخفون حيرتهم إزاء استمرار دهاء «كورونا» في التحوّر والانتقال من شكل إلى آخر. حذرهم الأساس، في هذا الشأن، يتمحور حول خطر إطالة أمد الوباء. في هذا الصدد، على وجه التحديد، ينسب تقرير لريتشارد غراي، مراسل «بي بي سي»، إلى رافيندا غوبتا، استشاري الأمراض المعدية بمستشفى أدينبروكس في كمبردج، بالمملكة المتحدة، وإخصائي علم الأحياء الدقيقة بجامعة كمبردج، بعدما حلل بنفسه عينات مريض مُسن كان يصارع الفيروس؛ القول إن تغييرات واضحة لوحظت على الفيروس. ويضيف: «رأينا طفرات تشير إلى أن الفيروس يُظهر علامات على التكيف، ويتجنب الأجسام المضادة المستخدمة في المعالجة ببلازما النقاهة. كانت هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها شيئاً كهذا يحدث لشخص أمامنا مباشرة».حقاً، الأمر ليس بهيّن على الإطلاق. صحيح أن إجراءات الإغلاق الاقتصادي أدت إلى كوارث على المستويين الاجتماعي، ومن ثم النفساني، بمختلف أنحاء العالم، وأدى ذلك بدوره إلى ازدياد ضيق النفوس، وازدياد معدلات الخلاف حتى بين أفراد العائلات، لكنْ صحيح كذلك أن كل هذا الألم الناتج عن تشديد إجراءات منع العدوى ليس من مفر منه، للتوصل إلى العلاج التام.لقراءة المقال كاملاً