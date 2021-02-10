عربي-دولي

كاتب سعودي يسأل: هل فعلا تريد الإدارة الأميركية وقف الأزمة اليمنية؟

Lebanon 24
10-02-2021 | 06:14
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كتب طارق الحميّد في "الشرق الأوسط": هل تريد الإدارة الأميركية وقف الأزمة اليمنية؟

أهلاً وسهلاً بها، فكل العقلاء في المنطقة يريدون وقفها، من القيادة السعودية، إلى الشعبين السعودي واليمني، وكل عقلاء الخليج، والتحالف العربي، لكنْ كيف؟ هل لدى واشنطن حلٌّ سحريٌّ؟ إذا كان ذلك فأهلاً وسهلاً.

 

إلَّا أنَّ واقع الحال يستدعي هنا أسئلة عدة، أولها: ما معنى وقف دعم الحرب، وعمليات التحالف في اليمن أصلاً دفاعية، وليست هجومية ومنذ قرابة العام ونصف العام؟ وأولم تبادر إدارة أوباما بوقف التعامل حيال اليمن من قبل، فهل ردع ذلك الحوثيين، أو الإيرانيين، أو حفَّزهم للتهدئة، وهم الأصل في هذه الأزمة؟

 

أوليست عملية التحالف في اليمن هي تحت قرار أممي؟ وكيف لواشنطن أن ترفع الحوثيين من قوائم الإرهاب، مما يعني الاعتراف بهم، وبالتالي الاعتراف بالانقلاب الحوثي في الوقت الذي ترفض فيه واشنطن الانقلاب في ميانمار؟

 

هل تملك واشنطن خطة، أم أنها لا تزال تسير وفق ارتفاع الوعود الانتخابية؟ لذلك نقول أهلاً بالإدارة الأميركية الجديدة في أرض الواقع، فإذا كان لديها خطة، فإنَّ حلَّ أزمة اليمن هو المطلوب، وإذا لم يكن لديها خطة، فإنَّ واشنطن ستتعلم واقعياً أنَّ الشعارات الانتخابية يمكن أن تشحن حملة، لكن لا يمكن أن تشحن بطارية «ماطور» كهربائي لتضيء مستشفى في اليمن.

 

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المصدر: الشرق الاوسط
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