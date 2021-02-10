عضو في بعثة منظمة الصحة إلى ووهان شكك بالمعلومات الأميركية عن كورونا

شكك خبير من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان الصينية للكشف عن منشأ فيروس كورونا، بموثوقية المعلومات الأميركية عن الوباء، وذلك إثر تعليقات من الخارجية الأميركية، وذلك وفق وكالة "فرانس برس".



وكتب بيتر دازاك العضو في البعثة في تغريدة: "لا تثقوا كثيرا بالمعلومات الأميركية"، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها متحدث باسم الخارجية، تجنب فيها تبني الاستنتاجات الأولى لخبراء منظمة الصحة العالمية بعد جولتهم في ووهان.