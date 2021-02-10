"الاتحاد للطيران" أول شركة طيران بالعالم تلقح طاقمها بالكامل





في كانون الثاني 2021، حصلت الاتحاد على "الدرجة الماسية" لضمان أعلى معايير النظافة والتعقيم بحسب تدقيق "أبيكس للصحة والسلامة" الذي يقام للمرة الأولى بدعم من شركة التسويق SimpliFlying. أصبحت "الاتحاد للطيران"، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أول شركة طيران في العالم يتم تلقيح جميع طياريها العاملين وأطقم طائراتها للمساعدة في الحد من انتشار جائحة كوفيد-19 ومنح الركاب المسافرين راحة البال.في كانون الثاني 2021، حصلت الاتحاد على "الدرجة الماسية" لضمان أعلى معايير النظافة والتعقيم بحسب تدقيق "أبيكس للصحة والسلامة" الذي يقام للمرة الأولى بدعم من شركة التسويق SimpliFlying.

وعززت مبادرة التطعيم التي أطلقتها شركة الطيران مكانة الاتحاد كشركة رائدة في الصناعة في استجابتها للوباء وفي الحفاظ على سلامة موظفيها والمسافرين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، توني دوغلاس: "لقد جعلنا اللقاح متاحا بشكل استباقي لجميع موظفينا، ليس للمساعدة في مكافحة آثار كوفيد-19 فحسب، بل لجعل المسافرين يشعرون بالثقة والطمأنينة في المرة القادمة التي يسافرون فيها معنا. نحن شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تجعل اختبار كوفيد-19 إلزاميا لكل مسافر وأفراد الطاقم قبل كل رحلة، والآن، نحن أول شركة طيران في العالم مع طاقم تم تطعيمه بنسبة 100 في المئة".

وأضاف "اخترت التطعيم في وقت مبكر جدا لإظهار دعمي الشخصي لبرنامج التطعيم الوطني ولتشجيع الجميع في الاتحاد للطيران ممن كانوا مؤهلين للحصول على اللقاح، على تلقيه في أقرب وقت ممكن. أود أن أشكر عائلة الاتحاد بأكملها على كل ما فعلوه لمساعدتنا في الوصول إلى هذا الإنجاز - إنني أشعر بالتواضع حقا".

وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال مبادرة الاتحاد للطيران "معا نحميها" لتطعيم الموظفين والتي تم إطلاقها رسميا في يناير من هذا العام. بناء على حملة "اختر للتطعيم" في دولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف "معا نحميها" إلى مساعدة الموظفين على اتخاذ خطوات شخصية استباقية لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.