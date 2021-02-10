عربي-دولي

هزة أرضية ضربت الحدود السورية العراقية

Lebanon 24
10-02-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-792505-637485476038684977.jpg
Doc-P-792505-637485476038684977.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 3,8 درجات على مقياس ريختر وعمق 27 كيلومترا اليوم الحدود السورية العراقية.

وذكر المركز الوطني للزلازل في بيان تلقت "سانا" نسخة منه، أن الهزة حدثت صباح اليوم على الحدود السورية العراقية جنوب شرق الحسكة.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: الأسلحة الإيرانية تغذي الصراعات في سوريا ولبنان والعراق واليمن
lebanon 24
10/02/2021 12:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا فرنسيس: وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن يجب أن تهز الضمائر
lebanon 24
10/02/2021 12:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الفاتيكان: البابا في رسالة الميلاد: وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن يجب أن تهزّ الضمائر
lebanon 24
10/02/2021 12:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا: دخول رتل أميركي من 73 آلية عبر معبر الوليد مع العراق
lebanon 24
10/02/2021 12:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24

سوريا

العراق

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:21 | 2021-02-10
12:00 | 2021-02-10
11:30 | 2021-02-10
11:15 | 2021-02-10
10:30 | 2021-02-10
10:00 | 2021-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website