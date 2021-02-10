هزة أرضية ضربت الحدود السورية العراقية

ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 3,8 درجات على مقياس ريختر وعمق 27 كيلومترا اليوم الحدود السورية العراقية.



وذكر المركز الوطني للزلازل في بيان تلقت "سانا" نسخة منه، أن الهزة حدثت صباح اليوم على الحدود السورية العراقية جنوب شرق الحسكة.