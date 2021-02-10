عربي-دولي

تعديل مصغّر في "الخارجية" الإماراتية.. شخبوط وزيراً وقرقاش مستشاراً للرئيس

Lebanon 24
10-02-2021 | 13:00
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أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، إجراء تعديل وزاري مصغّر في وزارة الخارجية الإماراتية.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنّه تم إجراء "تعديل وزاري مصغر في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد.. حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة".

وتابع: "ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة".

وفي تغريدة ثانية، ذكر حاكم دبي أنّه "منح رئيس الدولة حفظه الله وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش.. أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي.. والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية".
 
وأضاف: "سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدراً جهوده".

كما تم تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة "لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات.. الرحلة مستمرة.. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات.. والقادم سيبقى دائماً أجمل في بلادي الإمارات".
 
المصدر: سكاي نيوز
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