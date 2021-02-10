التحالف في اليمن: السيطرة على حريق بطائرة في مطار "أبها" نتيجة استهداف "حوثي"





وأكد "التحالف" أنه "ستتم محاسبة ميليشيات "الحوثي" بما يتوافق مع القانون الدولي"، مضيفاً أن "محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب". أعلن "التحالف العربي في اليمن"، اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها جنوبي المملكة العربية السعودية نتيجة استهداف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، واصفاً ما حدث بأنّه "اعتداء إرهابي".وأكد "التحالف" أنه "ستتم محاسبة ميليشيات "الحوثي" بما يتوافق مع القانون الدولي"، مضيفاً أن "محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب".

كما قال "نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين"، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة "الحدث".

وأتى ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف عن اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما جماعة "الحوثي" باتجاه السعودية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات "التحالف"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة "تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيّار (مفخختين) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، أن 4 طائرات مسيّرة تابعة لـ"الحوثيين" استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي في السعودية.



وقال سريع: "سلاح الجو المسيّر يستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي والذي يستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني وذلك بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف "2k" ظهر يومنا هذا الأربعاء وكانت الإصابة دقيقه".