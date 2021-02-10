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أطفال ليبيا في خطر

Lebanon 24
10-02-2021 | 13:30
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سنوات من الإهمال والنزاعات تركت مجال الصحة في ليبيا في حالة حرجة، انعكست بشكل واضح خلال انتشار فيروس كورونا المستجد، بعدما أظهر القطاع عدم قدرته على الاستجابة والتعاطي مع الجائحة
وقالت مصادر ليبية مطلعة  إن "مسؤولين في وزارة الصحة التابعة لحكومة فايز السراج، أبلغوا منظمة الصحة العالمية أن جميع مستودعات اللقاحات والتطعيمات أصبحت فارغة تقريبا، كما تعاني البلاد من نقص حاد في الأدوية، مما يهدد عشرات الآلاف من الأطفال."
وأشارت المصادر إلى أنه منذ اذار 2020، بدأت أصوات في الوزارة تحذر من "تباطؤ حركة توريد الأدوية واللقاحات عالميا، وبالتبعية نقص الوارد إلى ليبيا، إضافة إلى تأخر الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقد على تلك المستلزمات الحيوية والمهمة."
وكشفت المصادر ذاتها، عن قضايا فساد في القطاع الصحي تورط فيها وكيل الوزارة محمد هيثم عيسى، وكان المسؤول الفعلي عنها، حيث غادر ليبيا بجواز سفر مزور نهاية العام الماضي، هربا من اتهامات بـ"اختلاس أموال عامة"، ولم يستدل على مكانه منذ حينها، وفق المصادر
وفي 15 تشرين الاول الماضي، أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرا من نفاد 4 لقاحات تطعيم للأطفال في ليبيا، مشيرة إلى أن أكثر من 250 ألف طفل دون عمر السنة "عرضة لخطر الأوبئة بسبب النقص الحاد في إمدادات اللقاحات."
في حينها، توقعت المنظمة انتهاء إمدادات اللقاح السداسي خلال أقل من شهر، وهو الذي يحمي من ستة أمراض "الدفتيريا، والكزاز، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والمستدمية النزلية من النوع (ب)، والتهاب الكبد الفيروسي (ب)"، ونفاد لقاح شلل الأطفال الفموي، الذي يعطى عند الولادة وفي عمر 9 أشهر، والحصبة بحلول نهاية العام الماضي.
وبحسب تقرير للمنظمة الدولية، كانت هذه المرة الثانية التي تتكرر فيها الأزمة في العام الجاري، والثالثة خلال عامين "ما يعني أن العديد من الأطفال فاتتهم أو قد تفوتهم جرعات." اللقاح المجدولة
ولفت التقرير إلى استمرار إغلاق خدمات الرعاية الصحية الأولية في ليبيا "نتيجة لنقص العاملين وانقطاع التيار الكهربائي ونقص معدات الوقاية الشخصية ما يؤثر على الخدمات الأساسية."
وبعد مرور شهر على هذا التقرير، ناشدت المنظمة الدولية، في بيان مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، حكومة السراج"ضمان توفير الموارد المالية دون انقطاع لتأمين إمدادات التطعيم.""
وأظهر تقرير صادر من المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، أن 200 مركزا من أصل 700 للتطعيم في ليبيا، نفد مخزونها من لقاحات السل، ولديها كميات محدودة للغاية من اللقاح سداسي التكافؤ، وطالبت المنظمتان السلطات المحلية بضمان توفير الموارد المالية دون انقطاع لتأمين إمدادات التطعيم في البلاد
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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