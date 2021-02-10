امتناع اميركي قابله تصريح إسرائيلي "الجولان لنا الى الأبد"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الثلاثاء إن إسرائيل ستحتفظ بهضبة الجولان إلى الأبد، وذلك بعدما أدلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس بتصريحات امتنع فيها عن تأييد الاعتراف بسيادة إسرائيل عليها.



وقال بلينكن أمس إن السيطرة على الجولان، التي تطل على شمال "إسرائيل" والمتاخمة أيضاً لحدود لبنان والأردن "لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل" لكنه تحدث بحذر فيما يتعلق بالاعتراف بسيادة إسرائيل عليها.

وقال لمحطة (سي.إن.إن) التلفزيونية "المسائل القانونية شيء آخر وبمرور الوقت إذا تغير الوضع في سوريا، فهذا شيء نبحثه، لكننا لسنا قريبين من ذلك بأي حال".

بدوره، قال نتانياهو للصحافيين رداً على ذلك "لقد قالوا إنهم يبحثون ذلك- لكنني بحثته بالفعل. فيما يخصني، ستظل هضبة الجولان إلى الأبد جزءاً من دولة إسرائيل، جزءاً خاضعاً للسيادة".