عربي-دولي

"مخلب النسر 2".. تركيا تطلق عملية عسكرية شمال العراق

Lebanon 24
10-02-2021 | 14:53
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أعلنت تركيا اليوم الأربعاء عن إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد قواعد "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن العملية الجديدة التي تحمل اسم "مخلب النسر 2" انطلقت الليلة الماضية في منطقة قارا العراقية، مضيفة أن عناصر "حزب العمال"، الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا، يتكبدون خسائر ملموسة.

 

وشددت الوزارة على أن العملية أطلقت استنادا إلى حق تركيا المعترف به دوليا في الدفاع عن النفس، بهدف "رد الهجمات الإرهابية وضمان أمن حدود البلاد".

 

وكانت تركيا قد أجرت عددا من العمليات العسكرية ضد "حزب العمال الكردستاني" (التركي) في شمال العراق، رغم احتجاجات حكومة بغداد.

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