عربي-دولي

روحاني: إيران على أتمّ الاستعداد لتنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي

Lebanon 24
10-02-2021 | 16:00
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أكّد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنّ "إيران على أتمّ الاستعداد لتنفيذ التزاماتها إذا عادت دول مجموعة 5+1 إلى تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي".
 
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن روحاني قوله في كلمة خلال مراسم "الذكرى الـ42 لانتصار الثورة الإسلامية" إنّ "الحكومة استطاعت تطبيق الاقتصاد المقاوم ووضعه على الطريق الصحيح"، مشدّداً على أنّ "إيران اليوم مقتدرة اقتصادياً وعسكرياً وهي أكبر قوة دفاعية في المنطقة". 
 
وذكر روحاني "أنّنا لو انسحبنا من الاتفاق النووي بعد خروج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه، لكان ترامب قد حصل على مبتغاه"، لافتاً إلى "أنّنا لو انسحبنا حينها من الاتفاق النووي، لكانت جميع اجراءات الحظر عادت". 
 
 

المصدر: إرنا
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