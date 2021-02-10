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عربي-دولي
الإمارات تهنّئ إيران في يومها الوطني
Lebanon 24
10-02-2021
|
16:30
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أبرق كلّ من رئيس دولة الإمارات ونائبه ووليّ عهد أبو ظبي، إلى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مهنّئين الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية باليوم الوطني الإيراني أو "ذكرى انتصار الثورة الإسلامية".
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام"، بأنّ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعث ببرقية تهنئة إلى روحاني، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
وأضافت "وام" أنّ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعثا ببرقيتين منفصلتين إلى الرئيس روحاني يهنئانه فيها باليوم الوطني.
المصدر: وام
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