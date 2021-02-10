عربي-دولي

الأسد يستقبل وفداً إيرانياً على رأسه كبير مساعدي وزير الخارجية

Lebanon 24
10-02-2021 | 17:15
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استقبل الرئيس السوري، بشّار الأسد، اليوم الأربعاء، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، والوفد المرافق له.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فقد جرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجالات التعاون الثنائي وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي بما يسهم في تمكين الشعب السوري من مجابهة الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه".
 
وأشارت "سانا" إلى أنّه "جرى التشاور حول عدد من المواضيع على الجانب السياسي ومنها الاجتماعات التي تعقد بصيغة مسار "أستانة" وضرورة البناء على ما تم تحقيقه في الاجتماعات السابقة والمواضيع المطروحة على جدول الاجتماع المقبل في مدينة سوتشي الروسية بالإضافة إلى اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار عمل هذه اللجنة دون تدخلات خارجية وفق قواعد الإجراءات التي تم الاتفاق عليها سابقاً وبآلية عمل ومنهجية واضحة تبدأ من النقاش حول المبادئ الأساسية والاتفاق عليها ثم الانتقال إلى التفاصيل".
 
 
وتناول اللقاء أيضاً آخر تطورات الأوضاع في سوريا وإيران والمنطقة.


المصدر: سانا
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