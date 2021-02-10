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العراق.. القبض على عناصر من "داعش" أحدهم تخفّى بين الأغنام! (صور)

Lebanon 24
10-02-2021 | 17:30
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ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على مجموعة عناصر من تنظيم "داعش" بينهم مسؤول تفخيخ متخفياً بين الأغنام خلال عدة عمليات استخبارية.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف قوله إنّه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم في منطقة زنكورة، تم القبض على الإرهابيين "عمر عبد الله محمد الحلبوسي" (تولد 1995)، والإرهابي "بلال خليفة مصلح الكرغولي" (تولد 1993)، وفق مذكرات قبض 4 إرهاب".
 
وأضاف: "وفي عملية أخرى تم القبض على إرهابي متخفياً مع رعاة الأغنام ومحاولاً عبور جزيرة راوة باتجاه صحراء الشامية، وهو عنصر من عناصر التفخيخ في قاطع عكاشات بمحافظة الأنبار".
 
وأشار إلى أنّ "الاستخبارات العسكرية وبإشراف مباشر من اللواء الركن فائز المعموري مدير الاستخبارات، ألقت القبض على الإرهابي "خالد محمد سعيد محمد عدو" (تولد 2001) في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى والمطلوب وفق المادة 4 إرهاب".
 
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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