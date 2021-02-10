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معهد الجيوفيزياء الأميركي: زلزال بقوة 7,7 درجات يضرب كاليدونيا الجديدة

Lebanon 24
10-02-2021 | 17:14
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ضرب زلزال بلغت شدته 7,7 درجات، اليوم، جزر لويالتي ومنطقة كاليدونيا الجديدة وفانواتو في المحيط الهادئ، كما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إن الزلزال أدى إلى إطلاق تحذير من موجات عاتية، بينما أوضح المعهد الأميركي إن مركز الزلزال يقع في جنوب شرق أرخبيل جزر لويالتي.

ويقع مركز الزلزال على مسافة 400 كيلومتر جنوب شرق أرخبيل جزر لويالتي و430 كيلومترا من فانواتو، وفقا لما ذكره المعهد.

تقع كاليدونيا الجديدة في جنوب غرب المحيط الهادئ على بعد 1500 كيلومتر تقريبا شرق أوستراليا.

والمنطقة التي تشمل كاليدونيا الجديدة وفانواتو المجاورة هي جزء من طوق النار في المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر المناطق التي تشهد أعنف الزلازل على الكوكب.
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