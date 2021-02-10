عربي-دولي

نيوزيلندا طلبت من السكان الابتعاد عن السواحل بعد تحذير من تسونامي

Lebanon 24
10-02-2021 | 18:30
A-
A+
Doc-P-792658-637485779976353870.png
Doc-P-792658-637485779976353870.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طلبت السلطات النيوزيلندية من سكان أقصى الشمال الساحلي الابتعاد عن الشواطئ والواجهات البحرية خشية ارتفاع مستوى مياه المحيط في أعقاب زلزال بقوة 7،7 درجات في منطقة جنوب الهادئ.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث: "نتوقع أن تشهد مناطق ساحلية في نيوزيلندا تيارات قوية وغير اعتيادية وارتفاعا لا يمكن التكهن به لمستوى المياه عند الشاطئ في أعقاب الزلزال على مقربة من جزر لويالتي".

وأضافت الوكالة: "على الاشخاص الموجودين في البحر أو قريبا منه (على طول الساحل الشمالي) أن يخرجوا من البحر ويبتعدوا عن الشواطئ ومناطق على الساحل والمرافئ والأنهر ومصبات الأنهر".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2021-02-10
19:30 | 2021-02-10
19:00 | 2021-02-10
19:00 | 2021-02-10
18:00 | 2021-02-10
17:43 | 2021-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website