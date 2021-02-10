عربي-دولي

وكالة الأدوية الأوروبية: قدمنا إرشادات علمية لمطوري لقاح "سبوتنيك V" الروسي

Lebanon 24
10-02-2021 | 20:00
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أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها قدمت "إرشادات علمية" لمركز "غاماليا" الروسي الذي طور لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الطرفين يتعاونان حول الخطوات التالية.

وقالت الوكالة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إنها لم تتلق حتى الآن أي طلب خاص بإجراء متابعة دورية أو إصدار تصريح تسويق للقاح "سبوتنيك V" الذي طوره مركز غاماليا الوطني العلمي الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.

وأضافت: "المطورون تلقوا مشورات علمية من قبل وكالة الأدوية الأوروبية التي قدمت لهم أحدث الإرشادات التنظيمية والعلمية بشأن تطوير لقاحهم".

وذكر البيان أنه "بالتوافق مع سياسة الشفافية للوكالة تم إدراج اللقاح في قائمة الأدوية والأمصال التي تقلت مشورات علمية من قبل الوكالة".

وأعلنت الوكالة أنها "تخوض حوارا وتتعاون مع المركز لتحديد الخطوات التالية"، مردفة أن "المطورين أبدوا اهتمامهم بالنظر في اللقاح كمرشح لاختبار تدريجي".

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا المصل آمن وفعاليته تفوق 90% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية في مقال نشرته مؤخرا.
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