عربي-دولي

رئيس البرلمان العربي متضامنا مع السعودية: الاعتداء على مطار أبها عمل إرهابي

Lebanon 24
10-02-2021 | 20:30
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دان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيان، "الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه".

وجدد العسومي "تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".
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