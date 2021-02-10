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الأسد يبحث مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني العلاقات بين البلدين وعمل اللجنة الدستورية

Lebanon 24
10-02-2021 | 22:00
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بحث الرئيس السوري، بشار الأسد، مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، والوفد المرافق له، في دمشق، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وعمل اللجنة الدستورية السورية.

وحسب وكالة "سانا" فقد تطرق الأسد وخاجي إلى مجالات التعاون الثنائي، وخصوصا على الصعيد الاقتصادي، بما يسهم في تمكين الشعب السوري من مجابهة الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه.

كما جرى التشاور حول عدد من المواضيع على الجانب السياسي، ومنها الاجتماعات التي تعقد بصيغة مسار "أستانا" وضرورة البناء على ما تم تحقيقه في الاجتماعات السابقة والمواضيع المطروحة على جدول الاجتماع المقبل في مدينة سوتشي الروسية، بالإضافة إلى اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف.

وأكد الجانبان على ضرورة استمرار عمل هذه اللجنة دون تدخلات خارجية وفق قواعد الإجراءات التي تم الاتفاق عليها سابقا، وبآلية عمل ومنهجية واضحة تبدأ من النقاش حول المبادئ الأساسية والاتفاق عليها ثم الانتقال إلى التفاصيل.

وتناول اللقاء أيضا آخر تطورات الأوضاع في سوريا وإيران والمنطقة.
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