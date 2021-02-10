عربي-دولي

إيران: مستعدون للتعاون والتنسيق مع دول الجوار لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

Lebanon 24
10-02-2021 | 23:00
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قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن طهران مستعدة للتعاون والتنسيق مع دول الجوار لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف ظريف أن "هناك فرصة لاتباع نهج جديد مع تسلم إدارة أمريكية جديدة، لكن هذه النافذة تكاد تغلق وبسرعة".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "الحكومة الإيرانية ملزمة باتخاذ خطوة جديدة بعد أيام لتخفيض التزامات طهران النووية، في حال عدم رفع العقوبات".

وتابع محذرا: "سنوسع برنامجنا النووي ونخفض تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا لم تلتزم بقية الأطراف بتعهداتها"
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