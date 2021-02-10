عربي-دولي

الولايات المتحدة تدين استهداف مطار أبها السعودي من قبل الحوثيين

Lebanon 24
10-02-2021 | 23:59
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدين استهداف مطار أبها الدولي في السعودية من قبل جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.

وخلال موجز صحفي، قالت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية، جين بساكي: "ندين هجوم الحوثيين على مطار أبهة المدني الدولي في المملكة العربية السعودية".

وقالت بساكي إن "الحوثيين باستهدافهم المملكة يستمرون في إبداء رغبتهم بإطالة الحرب، في الوقت الذي تعتزم فيه الولايات المتحدة مواصلة جهودها الدبلوماسية.. حتى إنهاء الحرب عن طريق المفاوضات".

وسابقا اليوم، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن "اعتداء إرهابي جبان استهدف مطار أبها الدولي من الميليشيا الحوثية"، مشيرا إلى أن طائرة مدنية على أرض المطار تعرضت لحريق تمت السيطرة عليه.

من جانبها، قالت القيادة العسكرية لجماعة "أنصار الله" إن أربع طائرات مسيرة تابعة لقواتها استهدفت "مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي والذي يستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني"، في إشارة إلى العمليات التي يقوم بها التحالف في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
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