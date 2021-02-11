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نائب يظهر بصورة مقلوبة باجتماع افتراضي (فيديو)

Lebanon 24
11-02-2021 | 08:30
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توقفت مداخلة للنائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي عن ولاية مينيسوتا، توم إمر، بعدما انقلبت صورته رأسا على عقب، أثناء اجتماع افتراضي للخدمات المالية في مجلس النواب.

 

ورد إمر، عندما أخبرته إحدى زميلاته أنه مقلوب على الشاشة، بالقول: "لا أعرف كيف أصلح ذلك".

 

 
 

وكان إمر في منتصف تعليقاته عندما قاطعته النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، ماكسين ووترز، وسألته عما إذا كان بخير.

 

ثم سألته عما إذا كان بإمكانه اكتشاف كيفية إصلاح الصورة، بينما مازحه زملاء آخرون، وقارنه أحدهم بالمحامي الذي انتشر له مقطع، الثلاثاء، بسبب فلتر على شكل قطة، خلال جلسة استماع افتراضية في المحكمة.

 

وصاح أحد الأعضاء الكونغرس: "على الأقل أنت لست قطة". وقال له عضو آخر إن بإمكانه محاولة "الوقوف على رأسه".

 

ورد إمر أنه لا يعرف ما الذي حدث، وأضاف "لقد أوقفتُ وأعدتُ تشغيله"، قبل أن يتمكن أخيرا من أصلاح الأمر.

 

وبعد ظهر أمس الأربعاء، نشر النائب إمر، مقطعا لما حدث له خلال جلسة الكونغرس، معلقا بطرافة: "أنا لست قطة!".

 

وقد انتشرت المشكلات الفنية في الاتصالات المرئية، التي يشيع استخدامها في ظل الجائحة، حتى بين أعضاء الكونغرس الأميركي، حيث يؤدي الكثير منهم أعمالهم من المنزل.

المصدر: سكاي نيوز
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