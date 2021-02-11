دبلوماسي إسرائيلي ينشر رقم هاتف نتنياهو عبر "تويتر".. ويدعو بايدن للاتصال به

نشر الدبلوماسي الإسرائيلي داني دانون رقم هاتف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في تغريدة، مناشدا الرئيس الأميركي جو بايدن الاتصال به، ما أدى إلى تعرضه للسخرية عبر الإنترنت.وكتب دانون، سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة عبر "تويتر" أن "بايدن اتصل بزعماء 10 دول مختلفة، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة القدامى مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، فهل حان الوقت للاتصال بزعيم إسرائيل، أقرب حليف للولايات المتحدة؟".وأضاف دانون إلى تغريدته رقم هاتف قال إنه يخص نتنياهو، لكن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قالت إن هذا الرقم قديم ولم يعد في الخدمة.ودانون، الذي انتهت ولايته في تموز، هو عضو في حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو لكنه ليس على قائمة الحزب في انتخابات آذار المقبلة، وقد قرر حزبه، قبل ساعات من التغريدة، إقالته من منصبه كرئيس لليكود العالمي، بعد خلاف داخلي حول المنصب.وقال موقع "زمان يسرائيل" إن البعض في حزب "الليكود" يعتقدون أن دانون أصدر التغريدة لإحراج نتنياهو وحثه على تعيينه في منصب جديد.