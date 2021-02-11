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تقرير استخباراتي يُحذر: إيران تسعى لهجمات ضد قوات أميركية بسوريا

Lebanon 24
11-02-2021 | 15:00
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إيران ربما تسعى لتنفيذ أو التشجيع على شن هجمات محدودة ضد القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا والضغط عليها للانسحاب، هذا ما حذرت منه وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية.

 

وأفاد تقرير للمفتش العام في البنتاغون بأنه على الرغم من تراجع تهديد داعش داخل سوريا، فإن إيران تولي الأولوية لأهداف أخرى، منها دفع أميركا نحو الخروج من البلاد، وربما تسعى أيضاً نحو تنفيذ أو التشجيع على شن هجمات محدودة ضد القوات الأميركية.

 

وأشارت الوكالة إلى أن إيران حاولت تجنيد سوريين محليين في شرق محافظة دير الزور لجمع معلومات عن القوات الأميركية وقوات التحالف داخل سوريا، وربما تحاول تمكين هؤلاء الأفراد من تنفيذ هجمات نيابة عنها.

 

وأشارت الوكالة إلى أن إيران أبقت على وجودها داخل المناطق التي كانت خاضعة سابقا لداعش في شرق سوريا، لحماية طرقها اللوجيستية.

 

التقرير يخص نشاطات قوة المهام المشتركة في "عملية العزم الصلب" ضد "داعش" عن "وكالة استخبارات الدفاع الأميركية".

 

وتناولت الوثيقة الفترة بين بداية تشرين الأول و9 كانون الأول 2020، أن "روسيا لا تزال مستمرة في شن ضربات ضد (داعش) عبر أرجاء سوريا خلال هذا الربع، دعماً لجهود النظام السوري لمكافحة الإرهاب".

 

وجاء في الوثيقة: "طبقاً لما ذكرته (وكالة استخبارات الدفاع)، ورغم حذر القيادات الإيرانية إزاء تفاقم التوترات مع الولايات المتحدة قبل الانتقال السياسي الرئاسي الأميركي، من المحتمل أن تستمر إيران في وضع خطط لتنفيذ عمليات ضد الولايات المتحدة عبر المنطقة، بما في ذلك سوريا. وترى (وكالة استخبارات الدفاع) أن القوات الموالية لإيران ربما تبقي على قدرتها على مهاجمة مصالح أميركية وأطراف موالين لواشنطن داخل سوريا".

 

وأشارت الوكالة إلى أن إيران "حاولت تجنيد سوريين محليين لجمع استخبارات حول القوات الأميركية وقوات التحالف داخل سوريا، وربما تحاول تمكين هؤلاء الأفراد من تنفيذ هجمات نيابة عنها".

 

تجنيد عناصر محلية

في تلك الأثناء، أشارت تقارير عامة إلى أن إيران زادت جهودها لتجنيد عناصر محلية في شرق محافظة دير الزور لتعزيز "الميليشيات" القائمة المؤلفة من عناصر أجنبية، التي نشرتها في سوريا لدعم النظام السوري. و"على وجه التحديد، يبدو أن إيران تجند رجالاً سوريين لحساب (لواء الباقر)، ميليشيا ينتمي معظم مقاتليها إلى سوريا، ويعتقد محللون مستقلون أنها تأسست خلال السنوات الأولى من عمر الصراع السوري".

 

 

المصدر: العربية
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