موسكو تدعو طهران الى ضبط النفس

دعت موسكو، اليوم، طهران إلى "ضبط النفس"، بعد بدء إنتاج اليورانيوم المعدني لتغذية مفاعل الأبحاث الإيراني.



وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة الأنباء "ريا نوفوستي": "نتفهم المنطق الذي يكمن وراء أفعالهم والأسباب التي تدفع إيران إلى القيام بذلك. لكن، من الضروري البرهنة على ضبط للنفس ونهج مسؤول ".