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موسكو تدعو طهران الى ضبط النفس

Lebanon 24
11-02-2021 | 13:07
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دعت موسكو، اليوم، طهران إلى "ضبط النفس"، بعد بدء إنتاج اليورانيوم المعدني لتغذية مفاعل الأبحاث الإيراني.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة الأنباء "ريا نوفوستي": "نتفهم المنطق الذي يكمن وراء أفعالهم والأسباب التي تدفع إيران إلى القيام بذلك. لكن، من الضروري البرهنة على ضبط للنفس ونهج مسؤول".
المصدر: الوكالة الوطنية
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