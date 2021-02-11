3 جنود أتراك يقتلون في مواجهات مع الاكراد

قتل 3 جنود أتراك في مواجهات مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، حيث تشن أنقرة عملية ضد هذا الحزب، كما أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم.







وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته "وكالة فرانس برس"، أن "الجنود الثلاثة قتلوا في معارك" مع حزب العمال الكردستاني، أمس، في محافظة دهوك