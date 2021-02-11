عربي-دولي

3 جنود أتراك يقتلون في مواجهات مع الاكراد

Lebanon 24
11-02-2021 | 13:53
A-
A+
Doc-P-792917-637486485236769075.jpeg
Doc-P-792917-637486485236769075.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 

قتل 3 جنود أتراك في مواجهات مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، حيث تشن أنقرة عملية ضد هذا الحزب، كما أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته "وكالة فرانس برس"، أن "الجنود الثلاثة قتلوا في معارك" مع حزب العمال الكردستاني، أمس، في محافظة دهوك
المصدر: الوكالة الوطنية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2021-02-11
13:07 | 2021-02-11
12:00 | 2021-02-11
11:30 | 2021-02-11
11:00 | 2021-02-11
10:30 | 2021-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website