كيم جونغ أون يدعو إلى زيادة دور حزب العمال الحاكم في الخطط الاقتصادية

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حزب العمال الحاكم الذي يتزعّمه، إلى الاضطلاع بدور مباشر بشكل أكبر في الخطة الخمسية للاقتصاد في كوريا، ملقياً باللوم على الحزب في الإخفاقات السابقة بتنفيذ الإصلاحات، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".



وتأتي هذه التصريحات في اليوم الثالث من الاجتماع المكتمل للجنة المركزية الثامنة للحزب، حيث وضع كيم أيضاً خطط الحزب للعلاقات مع كوريا الجنوبية والشؤون الخارجية، بالإضافة إلى خطط لكل قطاع اقتصادي.



وفي كانون الثاني الماضي، اعترف كيم صراحةً بأن الخطة الخمسية لتنمية الاقتصاد قد فشلت في تحقيق أهدافها بكل قطاع تقريباً.





وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن جونغ أون شدد هذا الأسبوع على أهمية تعزيز الإشراف والرقابة القانونية على الخطة الخمسية للاقتصاد المقبلة، والتي تم الكشف عنها خلال المؤتمر العام للحزب الحاكم في كانون الثاني الماضي.





كذلك، ذكرت الوكالة أنّ الزعيم الكوري الشمالي دعا قطاع التشريع إلى إزالة العناصر غير العقلانية التي أصبحت عقبات أمام تنفيذ الخطة الاقتصادية الوطنية، كما أمرَ بسنّ قوانين جديدة لكل قطاع. وفي كانون الثاني الماضي، اعترف كيم صراحةً بأن الخطة الخمسية لتنمية الاقتصاد قد فشلت في تحقيق أهدافها بكل قطاع تقريباً.وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن جونغ أون شدد هذا الأسبوع على أهمية تعزيز الإشراف والرقابة القانونية على الخطة الخمسية للاقتصاد المقبلة، والتي تم الكشف عنها خلال المؤتمر العام للحزب الحاكم في كانون الثاني الماضي.كذلك، ذكرت الوكالة أنّ الزعيم الكوري الشمالي دعا قطاع التشريع إلى إزالة العناصر غير العقلانية التي أصبحت عقبات أمام تنفيذ الخطة الاقتصادية الوطنية، كما أمرَ بسنّ قوانين جديدة لكل قطاع.



ومع هذا، ألقى جونغ أون باللوم على الحزب لفشله في الوفاء بمسؤولياته بتنفيذ السياسات الاقتصادية السابقة.



وقال كيم للحزب يوم الأربعاء في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "يجب على الهيئات التشريعية زيادة دورها للتأكد من توزيع الخطة الاقتصادية الوطنية بشكل صحيح وتنفيذها بشكل جيد".