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هل من أعراض للقاح سبوتنيك عند متلقيه في ايران؟

Lebanon 24
11-02-2021 | 18:00
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أعلن مساعد رئيس مستشفى "الإمام الخميني" في طهران علي دهقان منشادي، أن الأوضاع الصحية للذين  تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك"الروسي مناسبة ولا توجد أعراض جدية لديهم.

وقال دهقان منشادي في تصريح لوكالة فارس حول الأوضاع الصحية للمتلقين للقاح كورونا الروسي "ان الأوضاع الصحية لجميع الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك مناسبة وإن عددا قليلا منهم ظهرت عليهم أعراض خفيفة."

وأوضح أن الأعراض مثل الحمى والشعور بنزلة البرد كانت خفيفة، مضيفا أن "هذه الأعراض كانت متوقعة ولحسن الحظ أن أيا من الذين تلقوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض جدية"

وأشار إلى أنه مع احتساب نجل وزير الصحة فقد بلغ عدد الذين تلقوا لقاح كورونا من كوادر مستشفى الإمام الخميني " 28 شخصا، وأضاف: أن جميع هؤلاء الأفراد تلقوا لقاح كورونا".

وتابع "أن اللقاحات التي تقوم وزارة الصحة بإعدادها موثوقة، وهي لقاحات تجاوزت الاختبارات اللازمة وقد أجريت عليها الدراسات اللازمة من قبل الوزارة".

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