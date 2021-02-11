عربي-دولي

رئيس بيلاروس: "الحرب الخاطفة" للقوى الأجنبية ضد بلادنا فشلت

Lebanon 24
11-02-2021 | 22:00
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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الخميس إن "الحرب الخاطفة" للقوى الأجنبية ضد بيلاروس فشلت، في إشارة إلى حركة الاحتجاج الواسعة النطاق التي زعزعت استقرار السلطة في العام 2020.

وأضاف لوكاشنكو خلال مؤتمر ضم أبرز المسؤولين في إدارته أن "بيلاروس واجهت أشرس الهجمات من الخارج"، معتبرا أن احتجاجات عشرات الآلاف من البيلاروسيين كانت نتيجة مؤامرة غربية. وأكد "لكن الحرب الخاطفة فشلت".

ويواجه الرئيس ألكسندر لوكاشنكو الذي يتولى السلطة منذ 1994 حركة احتجاج غير مسبوقة منذ إعادة انتخابه المثيرة للجدل مطلع آب/أغسطس في انتخابات اعتبرتها المعارضة والغرب مزورة وأثارت تظاهرات حاشدة.

ويرفض لوكاشنكو المدعوم من روسيا التنحي ولم يتحدث سوى عن إصلاحات دستورية لمحاولة تهدئة غضب المحتجين.

ومعظم قادة حركة المعارضة اودعوا السجن او وضعوا في الاقامة الجبرية او ارغموا على مغادرة البلاد كسفيتلانا تيخانوفسكايا اللاجئة حاليا في ليتوانيا.
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