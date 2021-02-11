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جيش ميانمار يعتقل 6 سياسيين

Lebanon 24
11-02-2021 | 23:00
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ذكرت وسائل إعلام اليوم الخميس أن جيش ميانمار اعتقل 6 أعضاء آخرين على الأقل من الحكومة المطاح بها التي كانت ترأسها أون سان سو تشي بينهم أحد مستشاريها المقربين.
وقالت صحيفة "ذا إيراوادي" المستقلة التي أسسها البورميون المنفيون إن السياسيين رفيعي المستوى اعتقلوا مساء أمس الأربعاء بعدما دعم أعضاء من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية المنتمية إليه سو تشي، علانية المظاهرات الحاشدة ضد الانقلاب العسكري الأخير.
ويقال إن سو تشي 75عاماً قيد الإقامة الجبرية. ولم تظهر على الملأ منذ الانقلاب وتردد أنه جرى اتهامها بموجب قانون الاستيراد-التصدير الميانماري للعثور على أجهزة "ووكي توكي" في منزلها.
ومن حينها فرض المجلس العسكري الحاكم حالة الطوارئ لمدة عام وعين مجلس وزراء جديد مستشهداً بتزوير في الانتخابات التي أجريت في تشرين الثاني، والتي كان حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية قد فاز فيها بأغلبية حاسمة ، كسبب للانقلاب على الحكومة.
وفي سياق متصل، استمرت المظاهرات اليوم لليوم السادس على التوالي رغم حملة الإجراءات الصارمة العنيفة التي اتخذتها الشرطة بحق المتظاهرين الثلاثاء التي اشتملت على اعتقالات وإصابات.  
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