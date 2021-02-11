عربي-دولي

التحالف العربي يدمّر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط

Lebanon 24
11-02-2021 | 18:34
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نقلت وسائل إعلام رسمية سعودية عن التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن قوله إنه اعترض ودمر صاروخاً باليستيا أطلقته حركة الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية.
 
وقال المتحدث باسم التحالف في وقت سابق إن التحالف أحبط هجوماً بطائرة مسيرة ملغومة أطلقتها الحركة المتحالفة مع إيران باتجاه نفس المدينة.

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